Porsche AG (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de voitures de sport de luxe. Le groupe propose des berlines à deux portes, des berlines à quatre portes et des véhicules utilitaires sportifs. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de véhicules (77%) : 320 221 unités vendues en 2023 sous les marques Cayenne (87 553 unités), Macan (87 355), 911 (50 146), Taycan (40 629), Panamera (34 020), 718 Boxster et 718 Cayman (20 518) ; - prestations de services financiers (8,4%) ; - vente de pièces détachées (4,7%) ; - vente de véhicules d'occasion (3,5%) ; - autres (6,4%). La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (11,9%), Europe (21,4%), Amérique du Nord (29,2%), Chine (23,3%) et autres (14,2%).

Secteur Fabricants de voitures et camions