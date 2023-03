Porsche : un CA en hausse de 13,6 % à 37,6 milliards d'euros

Porsche publie aujourd'hui ses résultats pour 2022. Le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 37,6 milliards d'euros, soit une croissance de 13,6 %. Le bénéfice d'exploitation du groupe s'est élevé à 6,8 milliards d'euros, en hausse de 27,4 %.



Le rendement opérationnel des ventes du groupe est passé de 16,0 % à 18,0 %. En 2023, Porsche vise une rentabilité opérationnelle des ventes du Groupe supérieure à 20 % à long terme.



Porsche a pu livrer 309 884 véhicules à ses clients l'année dernière. Cela correspond à une augmentation de 2,6 % par rapport à 2021.



Au cours de l'exercice 2022, le flux de trésorerie net du secteur automobile est passé de 3,7 milliards d'euros à 3,9 milliards d'euros. ' Nos facteurs de réussite sont l'amélioration du positionnement prix, le solide mix produit, l'augmentation des ventes de véhicules, les effets de change et notre stricte discipline en matière de coûts ', précise Lutz Meschke, vice-président et membre du directoire en charge des finances et de l'informatique.



Au cours de l'exercice 2022, le bénéfice par action ordinaire s'est élevé à 5,43E et le bénéfice par action privilégiée à 5,44 E. Le directoire propose le versement d'un dividende de 911 millions d'euros. Cela correspond à 1E par action ordinaire et à 1,01E par action privilégiée.



