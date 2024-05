Porsche : va ouvrir un Porsche Experience Center à Singapour

Porsche annonce la construction d'un 11e Porsche Experience Center (PEC), à Singapour, dont l'ouverture est prévue à l'horizon 2027.



Situé stratégiquement à seulement 20 minutes de l'aéroport de Changi - l'un des pôles aéronautiques les plus fréquentés au monde - et à proximité de la prochaine station MRT Aviation Park, le nouveau PEC Singapour abritera notamment une piste de plus de deux kilomètres qui permettra de mettre en valeur les prouesses des voitures de sport Porsche à deux et quatre portes.



L'installation de pointe comprendra également un service après-vente entièrement intégré et de grande capacité - une première en son genre pour un PEC dans le monde.





