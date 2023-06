Berenberg lance Porsche SE à 'l'achat' - objectif 76 euros

HAMBOURG (dpa-AFX Broker) - La banque privée Berenberg a débuté l'évaluation des titres Porsche SE à 'achat' avec un objectif de cours de 76 euros. La décote par rapport à la valeur intrinsèque avec les participations dans VW et Porsche AG est beaucoup trop élevée, écrit l'analyste Romain Gourvil dans une étude publiée mercredi. Il estime en conséquence que ces titres constituent une option attractive et plus avantageuse pour investir dans le constructeur de la Golf et le constructeur de voitures de sport./ag/ajx

Publication de l'étude originale : 13.06.2023 / 12:09 / GMT

Première diffusion de l'étude originale : date non précisée dans l'étude / heure non précisée dans l'étude / fuseau horaire non précisé dans l'étude.

