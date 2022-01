Bentley enregistre des résultats records en 2021

LONDRES (Reuters) - Le constructeur britannique de voitures de luxe Bentley, filiale de Volkswagen AG, a connu une année record en 2021 profitant de la forte demande pour les véhicules très haut de gamme.

Ses ventes dans le monde ont progressé de 31% l'an dernier, à 14.659 unités, contre 11.206 en 2020 qui était déjà une année record pour le constructeur malgré des arrêts de production causés par la pandémie mondiale de coronavirus.

Les ventes de voitures haut de gamme et de luxe ont augmenté sur des marchés clés comme la Chine et les États-Unis, les restrictions de voyage mises en place par les autorités pour endiguer l'épidémie ayant laissé la clientèle aisée avec encore plus de revenu disponible.

Les ventes de Bentley ont bondi de 39% aux Amériques et de 40% en Chine, ces deux marchés représentant à eux deux près de 60% des ventes totales du constructeur.

"2021 a été une nouvelle année pleine de surprises mais je suis ravi de pouvoir confirmer que nous avons surmonté d'importants vents contraires et réaliser une percée dans notre performance de vente", a déclaré Adrian Hallmark, directeur général de Bentley, dans un communiqué.

Le SUV de luxe Bentayga, dont le prix de départ s'établit à environ 150.000 livres (179.451 euros), est resté le modèle le plus vendu de Bentley, une nouvelle option hybride ayant stimulé les ventes.

Le constructeur de voitures de luxe s'est engagé à devenir entièrement électrique d'ici à 2030.

(Reportage Nick Carey; version française Khadija Adda-Rezig, édité par Blandine Hénault)

par Nick Carey