Porsche Automobil Holding SE est une société holding détenant 53,3% de Volkswagen, le n°1 mondial de la construction automobile (véhicules particuliers et utilitaires) sous les marques Volkswagen, Audi, SEAT, SKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Commercial Vehicles, Scania et MAN. Le groupe propose également des services financiers (prestations de financement des ventes, d'assurance, etc.). En outre, Porsche Automobil Holding SE détient des participations de 100% dans PTV Planung Transport Verkehr GmbH (développement de solutions de mobilité), de 11,6% dans la société Inrix (développement de solutions d'applications mobiles relatives à la circulation routière ; Etats-Unis) et dans les sociétés Markforged et Seurat (développement de solutions d'impression).

Secteur Fabricants de voitures et camions