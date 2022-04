HIF Global obtient 260 millions de dollars d'investissements pour le carburant propre et s'associe à Porsche

HIF Global prépare une usine pilote d'e-carburant qui utilise l'énergie éolienne pour produire de l'hydrogène vert. Cet hydrogène est ensuite mélangé au dioxyde de carbone, extrait de l'air, dans un "réacteur" pour produire du méthanol vert.

L'entreprise dit espérer produire les premiers litres de ce e-carburant cette année dans la région de Magallanes, dans le sud du Chili.

"Notre plan est d'avoir des usines mondiales opérationnelles d'ici la fin 2025 au Chili et au Texas, et plus tard en Australie", a déclaré à la presse Cesar Norton, président de HIF Global.

HIF prévoit de construire la première usine d'e-carburants à l'échelle commerciale aux États-Unis en 2023, suivie rapidement par des installations similaires au Chili et en Australie en 2024.

Porsche a investi 75 millions de dollars et se joindra au conseil d'administration de HIF Global. Parmi les autres investisseurs figurent EIG, Baker Hughes Company et Gemstone Investments, EIG obtenant également un siège au conseil d'administration.

HIF a déclaré qu'il effectuait également des recherches sur la manière de produire un équivalent neutre en carbone du gaz de pétrole liquéfié (GPL) avec du méthanol vert.

L'objectif est de produire une "essence" respectueuse de l'environnement qui pourrait être utilisée dans les moyens de transport conventionnels comme les voitures, les avions et les navires sans modifications, et ainsi contribuer aux efforts de décarbonisation.