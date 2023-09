ZWICKAU (dpa-AFX) - En raison de la faiblesse de la demande de voitures électriques et de la concurrence des constructeurs chinois, le syndicat IG Metall insiste pour que des modèles moins chers soient produits en Allemagne. "Dans la production de véhicules électriques, l'Allemagne de l'Est a durement gagné une longueur d'avance en comparaison nationale et internationale", a déclaré le chef fédéral Jorg Hofmann avant une conférence sur l'automobile mercredi à Zwickau. "Il faut la conserver". Pour cela, il faut un développement plus rapide de l'infrastructure de recharge et un courant de recharge bon marché pour les voitures électriques. D'autre part, les constructeurs doivent proposer des modèles qu'un salaire moyen peut également s'offrir.

Lors de la conférence de Zwickau, il sera question de la situation du secteur entre le tournant de la propulsion, l'économie circulaire et le manque de personnel qualifié. Volkswagen a récemment fait les gros titres en annonçant des suppressions d'emplois dans son usine de voitures électriques de Zwickau. En raison de la faible demande, près de 270 employés sous contrat à durée déterminée doivent partir, et beaucoup des quelque 2000 autres employés sous contrat à durée déterminée craignent désormais pour leur emploi. En outre, Volkswagen veut y réduire la production en octobre et arrêter toute une ligne de production pendant au moins deux semaines. Plus de 10 000 personnes travaillent sur le site.

"La réduction de l'emploi à Zwickau devrait être un rappel à l'ordre pour tous ceux qui rêvent de continuer comme avant", a averti Dirk Schulze, responsable du district IG Metall de Berlin-Brandenburg-Saxe. "Les constructeurs automobiles et les fournisseurs doivent accélérer le tournant de la mobilité en investissant dans la construction légère, les logiciels et le numérique". Et ils devraient rapidement mettre sur le marché des modèles électriques à bas prix pour faire face à la concurrence, notamment de la Chine.

Schulze considère l'Allemagne de l'Est comme un site leader en matière d'électromobilité. Il a fait référence aux sites de production de Volkswagen, Tesla, BMW et Porsche ainsi qu'à plusieurs fabricants de batteries. "Nous ne devons pas mettre en péril cet essor à l'Est."/hum/DP/zb