PEKIN (dpa-AFX) - Le marché automobile chinois a connu en mars une croissance légèrement inférieure aux dernières estimations. Les livraisons de voitures ont augmenté de six pour cent en comparaison annuelle pour atteindre près de 1,7 million de véhicules, a annoncé mardi l'association professionnelle PCA (China Passenger Car Association) sur la base de données définitives à Pékin. Auparavant, les estimations basées sur des chiffres provisoires faisaient état d'une hausse de six pour cent. L'augmentation de près de 30 pour cent des ventes de voitures électriques (NEV - new energy vehicles) a été déterminante. L'association PCA avait récemment attribué cette hausse à d'importantes réductions de prix. Les autorités chinoises veulent continuer à stimuler les ventes de voitures.

Ainsi, les acheteurs de voitures chinois doivent être tenus en haleine par des règles plus souples en matière d'emprunt. La banque centrale de la République populaire autorise ainsi les prêteurs à fixer eux-mêmes la limite supérieure des crédits pour l'achat privé d'une voiture. Jusqu'à présent, le plafond était fixé à 85 pour cent pour le prix des voitures électriques et hybrides et à 80 pour cent pour les véhicules à essence et diesel. Pour les véhicules professionnels et les voitures d'occasion, les règles en vigueur jusqu'à présent restent inchangées. Les mesures doivent encourager les ventes et contribuer au remplacement des vieilles voitures, a-t-on appris.

Comme d'habitude, les deux premiers mois ont été différents sur le marché automobile de la République populaire. En janvier, le bilan était largement positif, en février en revanche, il était largement négatif. En effet, le Nouvel An chinois tombait cette année en février et non pas au premier mois de l'année. Pendant le Nouvel An, la vie publique s'arrête en grande partie pendant environ une semaine dans le pays.

La Chine est le plus grand marché automobile du monde et, en tant que tel, le marché le plus important pour les constructeurs allemands Volkswagen (y compris sa filiale Audi et Porsche), BMW et Mercedes-Benz./men/ngu/nas