La valeur du jour en Europe - Varta s'envole : investissement attendu de Porsche dans les activités de batteries

Le 05 juillet 2024 à 10:41

L'action Varta bondit de 15,91% à 10,31 euros à Francfort suite à des négociations avec le constructeur automobile allemand Porsche. Le fabricant de batteries est en pourparlers en vue d'une participation majoritaire de Porsche dans l'activité V4Drive, une filiale de Varta spécialisé dans les batteries de lithium-ion pour voitures électriques. "Varta AG et Porsche ont déjà conclu un accord de principe non contraignant et les parties en sont à la première phase d'accord sur la documentation relative à cette transaction", souligne Varta. Aucun détail financier n'a filtré à ce sujet.



Dans la perspective de la mise en œuvre de l'investissement de Porsche, il est prévu dans un premier temps de transférer les activités V4Drive de Varta à V4Drive Battery GmbH, avant une participation potentielle de Porsche via une augmentation de capital.



La réalisation d'un tel investissement par Porsche dépend de plusieurs facteurs : réussite de l'audit préalable actuellement mené par le constructeur automobile ; approbation de certaines parties prenantes du groupe Varta.



"La question de savoir si Porsche réalisera un investissement n'est pas encore tranchée", précise Varta.



Cette nouvelle annonce du fabricant allemand de batteries et de piles intervient alors que le groupe est en grande difficulté.



En juin dernier, Varta annonçait une réduction de son objectif de chiffre d'affaires pour l'année 2024. Une décision qui avait été prise suite à "une nouvelle détérioration significative de l'environnement du marché des systèmes de stockage d'énergie, en particulier au cours du deuxième trimestre de cette année". L'entreprise anticipe désormais un chiffre d'affaires compris entre 820 et 870 millions d'euros contre une estimation précédente d'au moins 900 millions d'euros.



En avril dernier, Varta avait présenté son plan de restructuration qui sera mis en oeuvre pour 2026. Ce plan doit lui permettre de viser un retour à la croissance rentable d'ici la fin de la période de restructuration.



En outre, ce groupe étudie plusieurs options concernant des mesures potentielles de recapitalisation et de financement.