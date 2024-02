STUTTGART (dpa-AFX) - En présence du président allemand Frank-Walter Steinmeier, l'association patronale Südwestmetall et le syndicat IG Metall du Bade-Wurtemberg veulent adopter lundi (18h00) à Stuttgart une déclaration intitulée "L'économie pour la démocratie". Les représentants de l'économie et du syndicat veulent "se prononcer contre toute forme de racisme, d'antisémitisme et de discrimination et s'engager en faveur de l'ordre fondamental libéral et démocratique", ont-ils déclaré. Outre le président fédéral, le ministre-président du Bade-Wurtemberg Winfried Kretschmann (Verts), le patron de Mercedes Ola Källenius, le patron de Volkswagen et de Porsche Oliver Blume ainsi que la patronne du constructeur de machines Trumpf, Nicola Leibinger-Kammüller, sont notamment attendus. Le président Steinmeier avait auparavant appelé à une large alliance pour la démocratie et contre l'extrémisme dans toute l'Allemagne./rwi/DP/jha