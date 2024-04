Les constructeurs automobiles allemands de haut de gamme ont subi une nouvelle baisse de leurs ventes en Chine au cours du premier trimestre, selon des données fournies par les entreprises mercredi, Porsche et Mercedes-Benz étant également confrontées à des problèmes de chaîne d'approvisionnement.

Les ventes en Chine ont chuté de 3,8 % chez BMW, de 12 % chez Mercedes-Benz et de 24 % chez Porsche, ont déclaré les entreprises, indiquant que les efforts des autorités et des constructeurs automobiles pour relancer la demande dans la deuxième plus grande économie du monde ne portent pas encore leurs fruits.

Les ventes de Porsche en Amérique du Nord, en baisse de 23 %, ont été perturbées après que 1 000 voitures et SUV Porsche, ainsi que plusieurs centaines de Bentley et plusieurs milliers de véhicules Audi, ont été saisis par les douaniers dans les ports américains parce qu'un sous-composant chinois avait enfreint les lois contre le travail forcé.

Mercedes-Benz a déclaré avoir également souffert de goulets d'étranglement dans sa chaîne d'approvisionnement en Asie, mais n'a pas fourni de détails.

Les deux constructeurs automobiles ont déclaré que les changements de modèles ont entravé les ventes au premier trimestre, Mercedes-Benz ayant renforcé la Classe E en Chine et Porsche ayant mis à jour ses modèles Panamera et Taycan.

Les constructeurs automobiles sont confrontés à une année difficile, prévoyant des rendements stables ou inférieurs et une croissance des ventes plus lente, alors qu'ils investissent dans la rénovation de leurs gammes pour faire face à la concurrence croissante dans un contexte de demande modérée, en particulier pour les voitures tout électriques.

Les trois constructeurs automobiles lancent une série de nouveaux modèles tout électriques et actualisent leurs offres de moteurs à combustion dans le cadre de leur lutte pour relancer les ventes d'automobiles, encore inférieures aux niveaux prépandémiques, et faire face à la concurrence de la Chine et d'autres pays.

L'association allemande de l'automobile VDA a indiqué au début du mois que les ventes totales du premier trimestre étaient supérieures à celles de l'année dernière, mais restaient inférieures de 21 % aux ventes de 2019. (Reportage de Victoria Waldersee, édition de Mark Potter)