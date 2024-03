HANOVRE (dpa-AFX) - En raison des nouvelles règles de l'UE en matière de cybersécurité dans les voitures neuves, plusieurs constructeurs retirent des modèles de leur gamme. Volkswagen arrête la petite voiture Up et le transporteur classique T6.1, Porsche ne construira plus le Macan, le Boxster et le Cayman dans la génération thermique actuelle que pour l'exportation, ont annoncé les constructeurs. Les nouvelles règles s'appliqueront à partir du 7 juillet, mais il n'est déjà plus possible de commander les modèles. Tous les véhicules qu'il est encore possible de construire avant la date limite ont déjà été vendus, ont indiqué les constructeurs. Audi, Renault et Smart ont également retiré leurs anciens modèles de la circulation avant la date limite.

Le directeur de la marque VW, Thomas Schäfer, a justifié cette décision par les efforts importants qu'il faudrait fournir pour adapter la voiture aux nouvelles règles. "Nous devrions sinon y intégrer à nouveau une toute nouvelle architecture électronique", a déclaré Schäfer. "Ce serait tout simplement trop cher". Selon Stefan Bratzel du Center of Automotive Management (CAM) de Bergisch Gladbach, les coûts par modèle s'élèveraient à plusieurs millions d'euros. Porsche et Volkswagen Véhicules utilitaires ont également fait référence aux nouvelles règles de l'UE.

Pour les modèles nouvellement développés, les exigences plus strictes sont déjà en vigueur depuis la mi-2022, pour les anciens modèles, il y avait une période de transition de deux ans qui arrive maintenant à échéance. Après cette période, les constructeurs devront prouver qu'un système de gestion certifié a été mis en place dès le développement des véhicules pour lutter contre les attaques de pirates. Selon l'expert automobile Bratzel, cela est particulièrement difficile à faire a posteriori pour les très anciens modèles. Compte tenu du fait que la durée de vie restante des modèles est souvent très courte, ces efforts ne seraient guère rentables./fjo/DP/zb