Porsche AG, filiale de VW, mise sur la poursuite de sa croissance - Programme de rendement

STUTTGART (dpa-AFX) - Porsche AG, filiale de VW spécialisée dans les voitures de sport, vise une nouvelle croissance après avoir enregistré des gains l'an dernier. Afin d'atteindre l'objectif à long terme d'une rentabilité des ventes supérieure à 20 %, la direction a également mis en place un nouveau programme d'efficacité, a annoncé le groupe lundi à Stuttgart. L'action a baissé après les premiers résultats annuels de l'entreprise à nouveau cotée en bourse. L'année dernière, Porsche n'avait pas réussi à réaliser un chiffre d'affaires aussi important que prévu.

L'action préférentielle cotée sur le Dax était en baisse de deux pour cent dans un marché faible en matinée. Depuis son introduction en bourse à l'automne, le cours s'est toutefois bien développé et a gagné plus d'un tiers. Le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel ont été légèrement inférieurs aux attentes du marché, a écrit l'analyste Philippe Houchois de la société d'investissement américaine Jefferies.

Avec un chiffre d'affaires en hausse de 13,6 pour cent à 37,6 milliards d'euros, l'entreprise se situe en dessous de la fourchette de 38 à 39 milliards d'euros qu'elle s'était fixée. Les experts du marché boursier interrogés par Bloomberg s'attendaient également à une augmentation des recettes.

Cette année, le chiffre d'affaires devrait atteindre 40 à 42 milliards d'euros. Ce serait au moins six pour cent de plus que l'année précédente. La marge bénéficiaire du résultat d'exploitation devrait se situer entre 17 et 19 pour cent. En 2022, elle était passée comme prévu de 16 à 18 pour cent. En ce qui concerne les prévisions de chiffre d'affaires, la direction dirigée par Oliver Blume est un peu plus optimiste que le marché, qui s'attend en moyenne à un chiffre situé dans le bas de la fourchette de prévisions.

Selon les données, Porsche a réalisé en 2022 un bénéfice après impôts de près de 4 milliards d'euros, contre près de 1,9 milliard l'année précédente, soit 5,44 euros par action préférentielle. Le dividende pour les actionnaires préférentiels devrait être de 1,01 euro. Les actionnaires ordinaires - actuellement uniquement le Groupe Volkswagen et la holding faîtière VW Porsche SE - recevront 1,00 euro par titre. À moyen terme, le directeur financier Lutz Meschke souhaite distribuer environ 50 % du résultat du groupe sous forme de dividendes.

Porsche a livré 309 884 voitures l'an dernier, soit 2,6 pour cent de plus que l'année précédente. "Dans un contexte difficile, nous avons réalisé de loin le plus fort résultat de l'histoire de Porsche", a déclaré Blume. "Nos facteurs de succès sont l'amélioration du positionnement prix, le mix produit fort, l'augmentation des ventes du groupe, les effets de change et notre grande discipline en matière de coûts", a ajouté Meschke.

Selon l'entreprise, les carnets de commandes sont bien remplis. Le nouveau modèle tout électrique du Macan, longtemps repoussé, devrait arriver chez les clients en 2024. La direction veut maintenant s'attaquer à l'objectif à long terme d'une marge opérationnelle de plus de 20 pour cent avec le nouveau programme "Road to 20". "Pour cela, nous passons une nouvelle fois tout au crible", a déclaré Meschke. "À commencer par notre offre de produits, notre tarification et notre structure de coûts". Mais cela ne devrait pas coûter des emplois - au contraire, Porsche veut aussi embaucher avec de nouveaux investissements, a déclaré Meschke lors d'une conférence de presse.

Le groupe Volkswagen avait introduit le constructeur de voitures de sport en bourse en septembre dernier. Un quart des actions préférentielles sont depuis lors librement négociées. La capitalisation boursière de plus de 100 milliards d'euros est nettement supérieure à celle de la maison mère VW, qui est inférieure à 80 milliards. Dans le cadre de l'introduction en bourse, la holding familiale Porsche SE a acquis une minorité de blocage sur les actions ordinaires./men/nas/stk