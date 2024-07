STUTTGART (dpa-AFX) - Le constructeur de voitures de sport Porsche a été contraint de revoir ses prévisions à la baisse, à la surprise générale, en raison des dégâts causés par les inondations chez un fournisseur d'aluminium. Le constructeur automobile, qui fait partie du groupe VW, prévoit désormais un chiffre d'affaires compris entre 39 et 40 milliards d'euros. Jusqu'à présent, la direction de Porsche, dirigée par Oliver Blume, prévoyait un résultat compris entre 40 et 42 milliards d'euros. La rentabilité opérationnelle des ventes devrait désormais se situer entre 14 et 15 pour cent, alors que Porsche visait jusqu'à présent une marge opérationnelle comprise entre 15 et 17 pour cent.

Les problèmes d'approvisionnement seraient la conséquence de l'inondation d'un site de production d'un important fournisseur d'aluminium européen. "Les pièces de carrosserie fabriquées en aluminium et utilisées dans toutes les gammes de véhicules produites par Porsche sont concernées", a indiqué l'entreprise. "Malgré les mesures correctives prises immédiatement, il apparaît que les difficultés d'approvisionnement imminentes entraîneront des perturbations de la production".

"Celles-ci devraient durer plusieurs semaines et pourraient entraîner des arrêts de production pour une ou plusieurs gammes de véhicules", a-t-on précisé. Il faut s'attendre à ce que les retards qui en résulteront dans la production et la livraison des véhicules ne puissent pas être entièrement compensés dans le courant de l'exercice. Porsche doit publier ce jeudi (24 juillet) ses chiffres pour les six premiers mois. Les analystes s'attendaient jusqu'à présent à ce que Porsche remplisse ses objectifs pour 2024 malgré les problèmes actuels sur l'important marché chinois./zb/men