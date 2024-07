FRANCFORT (dpa-AFX) - Une révision à la baisse des prévisions annuelles a fait plonger l'action du constructeur de voitures de sport Porsche mardi. Les gains de reprise depuis le début du mois ont été quasiment effacés. Les titres de la holding Porsche SE ont également été sous pression, tombant brièvement à leur plus bas niveau depuis mai 2020, alors que la société mère de VW avait confirmé ses propres objectifs. Elle est actionnaire de Porsche AG via une participation majoritaire de Volkswagen (VW) et détient également elle-même une part de 12,5%. Son résultat après impôts est largement influencé par ses deux participations principales.

A la mi-journée, les titres de Porsche AG, qui doit présenter son rapport semestriel en milieu de semaine, perdaient 4,2 % à 69,60 euros. Ils étaient ainsi non seulement les derniers du Dax, mais tombaient également en direction du plus bas record qu'ils avaient atteint début juillet à un peu moins de 66 euros.

Les actions de la holding ont reculé de 2,4 pour cent à 41,67 euros. Jusqu'à présent, l'année s'annonce sombre pour les deux titres : Les pertes des actions Porsche AG s'élèvent désormais à 13 pour cent, celles de Porsche SE à 10 pour cent.

Jusqu'à présent, les analystes pensaient que Porsche AG serait en mesure d'atteindre les objectifs qu'elle s'était fixés pour 2024, malgré les problèmes actuels sur l'important marché chinois. Le fait que Porsche les ait revus à la baisse en raison de problèmes chez un fournisseur d'aluminium a donc surpris le marché.

"Même si la direction invoque les inondations chez un fournisseur pour justifier sa décision, l'évolution du cours de l'action vers un plus bas historique parle un autre langage", a déclaré Jürgen Molnar, stratège en marchés de capitaux chez RoboMarkets. "Les problèmes d'approvisionnement ne devraient pas être également responsables du fait que la demande de luxe en général, et en particulier celle de la Chine, laisse actuellement à désirer. Alors que dans l'ensemble, les voitures ne sont pas exactement le sujet le plus à la mode, les actions des constructeurs automobiles ne le sont pas non plus pour les actionnaires".

En revanche, comme l'a dit un trader, la nouvelle d'aujourd'hui est certes due à une "force majeure", "mais à quoi cela sert-il si les nouvelles perspectives sont nettement inférieures aux estimations du consensus ?" Philippe Houchois, du bureau d'études Jefferies, a également écrit que le nouveau Macan électrique pourrait être affecté de manière disproportionnée par les perturbations chez les fournisseurs d'aluminium.

Le nouveau point médian de la fourchette de prévision du chiffre d'affaires, combiné à la nouvelle marge de résultat opérationnel, devrait conduire à une baisse de 15% du consensus de la marge Ebit, estime Houchois. Il a également souligné que Porsche n'avait fait aucune allusion à un éventuel impact sur les résultats trimestriels qui seront publiés mercredi.

Le fait que l'avertissement ne soit apparemment pas lié à la situation sur les marchés finaux rassure l'analyste Michael Raab de Kepler Cheuvreux : "Cela pouvait être considéré comme un aspect positif au milieu des nouvelles négatives". Néanmoins, selon lui, elle met à mal l'histoire de l'action, car les interruptions de production déplacent le chiffre d'affaires et les marges de l'exercice 2024 à l'exercice 2025.

"Seuls les chiffres du deuxième trimestre peuvent résoudre ce problème. Ils doivent montrer que l'entreprise est sur la bonne voie sur le plan opérationnel, notamment avec une dynamique de marge positive en glissement trimestriel qui aurait contribué à la réalisation des anciennes prévisions./ck/ajx/mis