* LES MARQUES VOLKSWAGEN, AUDI, PORSCHE ET SCOUT MOTORS METTRONT EN ŒUVRE LA NORME DE CHARGE NORD-AMÉRICAINE DANS LES FUTURS VÉHICULES ÉLECTRIQUES - DÉCLARATION
* PORSCHE - LES FUTURS VÉHICULES ÉLECTRIQUES DE VOLKSWAGEN, AUDI, PORSCHE ET SCOUT UTILISERONT LE PORT DE CHARGE DE LA NORME DE CHARGE NORD-AMÉRICAINE (NACS) À PARTIR DE 2025
* PORSCHE - ACCORD VISANT À ÉLARGIR L'ACCÈS À LA CHARGE POUR LES CLIENTS À PLUS DE 15 000 SUPERCHARGEURS Texte source pour Eikon : Plus d'informations sur les entreprises :