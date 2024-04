Porsche : complète sa gamme Cayenne avec des modèles GTS

Le 22 avril 2024 à 10:32 Partager

Porsche annonce compléter sa gamme de Cayenne avec deux modèles GTS (le SUV et un Coupé). Pour rappel, les modèles GTS - pour Gran Turismo Sport - proposent 'une dose supplémentaire de dynamisme et de capacité sur de longues distances', dixit le constructeur.



Les deux modèles combinent une puissance de 368 kW (500 ch) avec leur V8 biturbo de 4 litres qui développe 30 kW (40 ch) de plus que le modèle précédent.



Par ailleurs, le couple maximal atteint désormais 660 Nm, soit une augmentation de 40 Nm, tandis que la transmission Tiptronic S révisée à huit rapports améliore sensiblement les performances de conduite.



Enfin, le châssis spécifique au GTS et la hauteur de caisse abaissée de 10 millimètres marquent 'une évolution passionnante' pour le Cayenne GTS, assure Porsche.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.