Porsche : décroche la 3e place des 24h du Mans en GTE-pro

Porsche annonce aujourd'hui avoir décroché la 3e place en catégorie GTE-Pro, à l'occasion de la 89e édition des 24h du Mans disputée ce week-end sur le mythique circuit de la Sarthe, grâce à la n°92 pilotée par Kévin Estre, Neel Jani et Michael Christensen.



La voiture soeur, la n°91 de Gianmaria Bruni, Richard Lietz et Frédéric Makowiecki, a coupé la ligne en 4e position après une lutte interne avec le n°92.



Les deux 911 RSR ont dû faire avec des éléments de courses défavorables et notamment le déploiement de voitures de sécurité qui leur a fait perdre de précieuses minutes par rapport aux leaders.





