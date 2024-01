Porsche : dévoile son nouveau Macan 100% électrique

Porsche présente la seconde génération, 100% électrique, de son Macan, un modèle lancé il y a dix ans.



Le Macan 4 produira jusqu'à 300 kW (408 ch) et le Macan Turbo sera propulsé par 470 kW (soit 639 ch).



Le couple maximal est respectivement de 650 et 1130 Nm, avec un 0 à 100 km/h atteint en respectivement 5,2 secondes et 3,3 secondes. Les deux modèles atteignent des vitesses de pointe de 220 et 260 km/h, assure le constructeur.



'Nous amenons le Macan à un tout autre niveau - avec des E-Performances exceptionnelles, une nouvelle expérience de conduite et un design très impressionnant', souligne Oliver Blume, président du directoire de Porsche AG, à l'occasion de la première mondiale à Singapour



Le constructeur indique que les moteurs électriques tirent leur énergie d'une batterie lithium-ion d'une capacité brute de 100 kWh disposant d'une une architecture de 800 volts, utilisée pour la première fois par Porsche dans le nouveau Macan.



La puissance de charge CC peut atteindre 270 kW et la batterie peut être chargée de 10 à 80 % en 21 minutes environ sur une station de charge rapide appropriée.



' Avec le Macan entièrement électrique, notre objectif est de proposer le modèle le plus sportif de son segment ', conclut Jörg Kerner, vice-président de la gamme de produits Macan.





