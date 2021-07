Porsche : étend son éco-système de startups avec Zync

Porsche annonce l'extension de son écosystème de startups avec Zync, présenté comme 'une entreprise d'expérience des passagers' basée à San Francisco. Zync fournit des services de divertissement numérique comme le streaming video, des jeux ou du commerce électronique dans les véhicules.



Porsche accompagnera la startup américaine en tant que partenaire stratégique, via sa structure Forward31, chargée de la construction d'entreprise.



Grâce à ce partenariat, Porsche s'engage dans des domaines d'activité au-delà de son coeur de métier tout en se concentrant sur le développement de solutions innovantes pour le divertissement embarqué du futur.



Par ailleurs, le constructeur a également annoncé aujourd'hui que Porsche Deutschland deviendrait le sponsor principal de la salle de concert Elbphilharmonie à Hambourg dès la fin du mois.



'Porsche et l'Elbphilharmonie sont synonymes de performances à couper le souffle, d'une passion pour l'esthétique et le design ainsi que de moments inoubliables ', a commenté Alexander Pollich, directeur général de Porsche Deutschland.



