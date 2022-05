Porsche : formation d'une joint-venture en Norvège

Porsche annonce étendre sa présence Norvège en formant une joint-venture avec son partenaire commercial de longue date Autozentrum Sport AS, importateur et concessionnaire Porsche en Norvège depuis 1997. Elle sera pleinement opérationnelle à partir du 1er janvier 2023.



'Le pays est non seulement loin devant la plupart des autres en termes de taux d'électrification, mais il est également un pionnier dans d'autres domaines d'avenir tels que la numérisation. La nouvelle filiale nous donne l'opportunité de renforcer encore notre présence sur le marché norvégien dans les années à venir, en partenariat éprouvé avec AZ Holding avec qui nous avons déjà eu beaucoup de succès ces dernières années', explique Detlev von Platen, membre du directoire responsable des ventes et du marketing chez Porsche AG.



La Norvège est considérée comme l'un des principaux marchés mondiaux pour les véhicules électriques, avec un taux d'électrification d'environ 94 % pour les ventes de voitures neuves, précise le constructeur.



