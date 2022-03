Porsche : l'UE autorise la création d'une coentreprise

La Commission européenne annonce avoir autorisé la création d'une entreprise commune par Porsche Austria, Wolfgang Denzel Auto AG (Denzel) et Saubermacher Dienstleistungs (Saubermacher).



Cette coentreprise basée en Autriche offrira notamment des services de conseil concernant la manipulation, l'élimination ou le traitement des batteries au lithium ou encore la fourniture de conteneurs spéciaux.



Porsche Austria est active dans l'importation et la vente en gros de véhicules automobiles des marques Volkswagen Passenger Cars, Volkswagen Commercial Vehicles, Porsche, Audi, Škoda, SEAT et CUPRA en Autriche.



Denzel est active dans l'importation et la vente en gros de véhicules à moteur des marques Mitsubishi, Hyundai, MG et Maxus en Autriche.



Saubermacher est active dans la logistique des déchets, le traitement des déchets, le traitement des déchets et l'élimination des déchets.



La Commission a conclu que l'opération envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, compte tenu de l'activité limitée de l'entreprise commune dans l'Espace économique européen.





