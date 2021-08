Porsche : lance Cyklær, une marque de vélos connectés

Porsche Digital annonce aujourd'hui le développement de Cyklær, une nouvelle marque de vélos développée conjointement avec Storck, fabricant de vélos. Porsche Digital élargit ainsi son portefeuille de produits dans le domaine de la mobilité urbaine.



Ce vélo électrique, présenté comme ' innovant et sportif' combine 'un cadre en carbone au design intemporel avec des composants de haute qualité et des capteurs intégrés, tels que des caméras avant et arrière'.



Navigation, enregistrement vidéo, services de localisations, recharge de smartphone... Cyklær propose de nombreuses fonctions et services numériques.



'Notre objectif est de rendre le cyclisme dans son ensemble plus connecté, plus sûr et plus confortable pour chaque cycliste ', indique Florian Rothfuss, responsable de l'innovation client chez Porsche Digital.



La présentation officielle de la marque et du vélo électrique Cyklær aura lieu au salon Eurobike à Friedrichshafen du 1er au 4 septembre 2021.



