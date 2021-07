Porsche : exhorte ses fournisseurs à passer à l'énergie verte

Porsche annonce redoubler d'efforts afin de chasser les émissions de CO2 de sa chaîne d'approvisionnement. Dans ce contexte, le constructeur de voitures de sport demande à ses quelque 1300 fournisseurs de recourir 'exclusivement à des énergies renouvelables' pour fabriquer les composants Porsche à compter de ce jour.



'Les fournisseurs qui ne souhaitent pas passer à une énergie verte certifiée ne seront plus considérés pour les contrats avec Porsche à long terme', prévient la firme de Stuttgart.



Cette exigence s'appliquait déjà aux fournisseurs de cellules de batteries du constructeur depuis 2020 et s'élargit donc désormais aux autres fournisseurs.



Ce n'est qu'en travaillant ensemble que nous pourrons lutter contre le changement climatique en cours', reconnaît Uwe-Karsten Städter, membre du comité exécutif des achats de Porsche AG.



Le constructeur vise à atteindre la neutralité carbone sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'ici 2030.





