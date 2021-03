Porsche : faire rimer succès économique et durabilité

Porsche annonce aujourd'hui que sa filiale Porsche Consulting GmbH, un cabinet de conseil en gestion et management, étend ses services de conseil aux questions de développement durable et renforce ses propres efforts dans ce domaine.



Porsche Consulting ambitionne en effet de réduire ses émissions d'au moins 25% d'ici 2025, notamment en réduisant les voyages d'affaires au profit de collaborations virtuelles.



Le cabinet assure de plus qu'il convertira entièrement sa flotte de voitures d'affaires en véhicules électriques et hybrides d'ici 2025.



'Le succès économique et la transition vers une société durable sont interdépendants. (...) Nous aidons non seulement nos clients à maîtriser cette transformation, mais nous voulons également donner nous-mêmes un bon exemple ', assure Eberhard Weiblen, président du directoire de Porsche Consulting.





