Porsche : nouveau directeur du pôle 'Motorsport'

Porsche annonce la nomination de Thomas Laudenbach en tant que directeur de Porsche Motorsport, à compter du 1er octobre. Il succédera à Fritz Enzinger, fer de lance du succès du programme LMP1.



Thomas Laudenbach aura pour ambition de remporter une 20e victoire au Mans. 'Nous voulons aussi remporter des championnats du monde - à la fois en endurance et en Formule E', a-t-il ajouté.



Né au Chili il y a 53 ans, Thomas Laudenbach, a rejoint Porsche en 1998 en tant que responsable du développement du groupe motopropulseur. Il a notamment été impliqué dans le développement des 918 Spyder, 911 RSR, 911 GT3 R et de la 911 GT3 Cup.



