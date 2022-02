Porsche : nouveau p.d.-g. pour la Chine, Hong Kong et Macao

Porsche annonce que Michael Kirsch, actuel directeur général de la marque au Japon sera nommé p.d.-g. de Porsche Chine, Porsche Hong Kong et Porsche Macao à compter du 1er juin 2022. Il succédera à Jens Puttfarcken qui occupait le poste depuis 2018 et a été choisi par Audi comme responsable des ventes en Europe.



Par le passé, Michael Kirsch a travaillé en tant que directeur général de Porsche en Corée pendant trois ans (2016-2019), ainsi qu'en Chine pendant 4 ans (2012-2016) en tant que directeur d'exploitation.



Avant de rejoindre Porsche, il a aussi occupé divers postes de direction chez BMW et dans une chaîne hôtelière internationale.



