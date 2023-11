Porsche : présente la 3e génération de sa Panamera

Porsche présente la troisième génération de sa Panamera, caractérisée par une gamme plus large de fonctionnalités numériques, un design 'frais et expressif' et 'un spectre plus large entre performances dynamiques et confort de conduite'.



La nouvelle Panamera est proposée une motorisation Turbo E-Hybrid. Le coeur de son groupe motopropulseur est un moteur turbo V8 de quatre litres fondamentalement révisé. La puissance du moteur électrique nouvellement développé est de 140 kW (190 ch). Combinés, ils développent une puissance système de 500 kW (680 PS).



Sa capacité de batterie est désormais de 25,9 kWh. Cela permet une autonomie électrique équivalente allant jusqu'à 91 kilomètres en cycle WLTP combiné ou 83 à 93 km en cycle urbain.



Un nouveau chargeur intégré de 11 kW réduit le temps de charge aux points de charge appropriés à 2 heures et 39 minutes, indique le constructeur.





