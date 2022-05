Porsche : prise de participation dans Group14 Technologies

Porsche annonce prendre des parts dans Group14 Technologies, une société états-unienne spécialisée dans la technologie silicium-carbone pour les batteries lithium-ion.



En tant qu'investisseur principal, Porsche a levé 100 M$ et dirige un cycle de financement de série C dans lequel plusieurs entreprises ont investi un total de 400 M$.



Basé dans l'État de Washington, Group14 Technologies entend utiliser cette augmentation de capital pour accélérer sa production mondiale de matériau d'anode pour batteries lithium-ion. Avant la fin de l'année, Group14 devrait d'ailleurs poser les fondations d'une usine de production de matériaux actifs pour batteries (BAM) aux États-Unis.



Il est aussi prévu que Group14 devienne le fournisseur de Cellforce - une joint-venture entre Porsche et Customcells - qui, à partir de 2024, compte produire des cellules de batterie hautes performances avec des anodes en silicium pour la production en petite série, le sport automobile et les véhicules hautes performances.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.