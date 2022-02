Porsche : renforce sa présence dans la mobilité électrique

Porsche annonce accroître sa présence sur le marché en croissance rapide des vélos électriques. Le constructeur de voitures de sport basé à Stuttgart acquiert ainsi une participation de 20% dans Fazua, un fabricant innovant de systèmes d'entraînement pour vélos électriques.



Porsche annonce également un partenariat stratégique avec Ponooc Investment B.V., une société néerlandaise de capital-risque qui fournit du capital de croissance aux start-ups et aux scale-ups. Le constructeur allemand et Ponooc prévoient de créer deux co-entreprises dans le domaine de la mobilité électrique.



La première coentreprise visera à développer, fabriquer et distribuer une future génération de vélos électriques Porsche de haute qualité alors que la seconde de dédiera aux solutions technologiques à destination du marché de la micro-mobilité.



