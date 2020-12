Porsche : un nouveau responsable pour la division indienne

Porsche annonce l'arrivée de Manolito Vujicic à la tête de sa division indienne, à compter de février 2021.

Manolita Vujicic occupait jusque-là le poste de président de la marque Porsche chez PAIG Automobile Investment à Hangzhou (Chine).



Cette nomination intervient à un moment crucial pour la marque, puisque le Taycan tout électrique et la Panamera de dernière génération vont faire leur entrée sur le marché indien au cours de l'année 2021.



Né en Allemagne il y a 48 ans, Manolito Vujicic travaille dans l'industrie automobile depuis près de 20 ans, dont 17 années passées chez Porsche Holding Salzburg.



En Inde, Porsche dispose d'un réseau de cinq concessionnaires et de huit centres de service. Un 'Porsche Studio' devrait être prochainement achevé à Delhi.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.