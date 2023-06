Porsche : vers un rapprochement avec le VfB Stuttgart

Porsche AG et sa filiale MHP - un conseil en gestion et en informatique - font savoir qu'ils ont l'intention de conclure un partenariat à long terme avec le VfB Stuttgart. Les parties ont signé aujourd'hui une prise de position pour une collaboration dans le domaine du sponsoring.



Porsche envisage ainsi de devenir le partenaire officiel de la section football junior du club et de l'académie de football à travers son programme 'Turbo for Talents' destiné à favoriser la relève des sportifs.



MHP recevra quant à lui les droits de dénomination du stade.



L'entreprise souhaite également devenir l'équipe et le partenaire fair-play du VfB Stuttgart, notamment dans les domaines de la RSE, du football féminin, de l'académie, de l'athlétisme et de l'eSport.



Outre les packages de sponsoring, le VfB et Porsche discutent d'une éventuelle participation de Porsche dans le VfB Stuttgart AG.



