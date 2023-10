Le constructeur automobile allemand Porsche et l'investisseur UP.Partners ont lancé Sensigo, une startup californienne qui utilise l'intelligence artificielle pour permettre aux techniciens de maintenance automobile de diagnostiquer, résoudre et éventuellement prédire les problèmes de réparation.

Sensigo affirme que sa plateforme et ses outils de service alimentés par l'IA peuvent améliorer le processus de réparation pour les clients et les techniciens, tout en augmentant la rentabilité des centres de service, en réduisant les coûts de réparation et en minimisant les risques liés à la garantie.

L'entreprise est la deuxième des six start-ups de mobilité que Porsche lancera au cours des trois prochaines années avec UP.Partners, une société de Santa Monica qui investit dans les entreprises de mobilité et les développe, par l'intermédiaire de ses filiales UP.Ventures et UP.Labs.

La première startup des partenaires, Pull Systems, annoncée en mars, gère les performances des batteries des véhicules électriques.

Outre Porsche, les partenaires d'investissement d'UP comprennent Woven Capital de Toyota, Alaska Air Group, ARK Invest et d'autres. Parmi les entreprises du portefeuille figurent les startups Skydio et Beta Technologies, spécialisées dans les véhicules aériens.

En février, UP.Partners a publié son rapport 2023 Moving World Report, qui indique que les constructeurs automobiles pourraient ne pas être en mesure de construire autant de véhicules électriques qu'ils le souhaiteraient et que la demande des consommateurs pour ces VE pourrait ne pas se matérialiser aussi rapidement que prévu si le gouvernement et l'industrie n'abordent pas et ne résolvent pas une convergence de problèmes.

Parmi ces obstacles, une pénurie imminente de matières premières pour les batteries pourrait mettre les mandats gouvernementaux en conflit avec la réalité de la fabrication, l'une des macro-tendances décrites dans l'étude.

Les obstacles à l'accélération de la production et de la demande de VE aux États-Unis comprennent les turbulences actuelles dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, l'insuffisance de l'infrastructure de recharge des véhicules et un réseau électrique surchargé, selon le rapport de 120 pages. (Reportage de Paul Lienert à Détroit ; rédaction de Nick Macfie)