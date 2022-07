Factbox-Du stagiaire Audi au chef Porsche, le nouveau PDG de VW

Blume, 54 ans, était considéré comme l'un des candidats potentiels pour succéder à Diess, dont les relations fragiles avec les syndicats allemands avaient créé une incertitude quant à son futur leadership.

Voici ce que nous savons de la carrière de Blume :

* Après avoir étudié l'ingénierie mécanique à l'université, il a commencé sa carrière en 1994 lorsqu'il a rejoint le programme international de stagiaires d'Audi. Il a occupé différents postes, notamment dans la construction de carrosseries et la logistique.

* En 2009, il a été nommé responsable de la planification de la production chez VW à Wolfsburg, le siège du constructeur automobile.

* En 2013, il a rejoint le comité de direction en charge de la production et de la logistique de Porsche, la marque de voitures de luxe de VW.

* Deux ans plus tard, il a été promu PDG et a dirigé les efforts de l'entreprise pour s'introduire en bourse et trouver les fonds nécessaires pour passer aux voitures de sport électriques.

* En 2018, il a été nommé au conseil d'administration de VW responsable de la production.