Les dates sont annulées : Le procès des investisseurs sur l'affaire des moteurs diesel de VW reste difficile

BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - Le procès modèle de plusieurs milliards d'euros intenté par des investisseurs sur l'affaire des moteurs diesel de Volkswagen reste une affaire difficile - en ce début d'année 2023, plusieurs dates sont à nouveau annulées. Les audiences prévues en février, mars et avril ont été annulées, a annoncé la cour d'appel de Brunswick (OLG), interrogée par l'agence de presse allemande. "Il est actuellement prévu de poursuivre l'audience en mai 2023", a déclaré la porte-parole de l'OLG, Rike Werner.

Il n'y aura donc pas d'audience présentielle pendant près d'un an dans cette énorme procédure dont la valeur litigieuse est actuellement d'environ 4,34 milliards d'euros. La dernière réunion a eu lieu le 29 juin 2022. Comme l'a expliqué la porte-parole de l'OLG, Mme Werner, il y a plus de 1900 procédures suspendues en rapport avec le procès. Le Sénat doit statuer sur certaines questions dans le cadre de recours et d'appels. Cela mobilise la force de travail du Sénat en plus de la poursuite du traitement du procès exemplaire proprement dit, a déclaré Mme Werner.

Suite à l'affaire du diesel chez VW, les actionnaires réclament dans ce litige des dommages et intérêts pour les pertes de cours subies, qui se chiffrent en milliards. La question centrale est la suivante : VW a-t-il informé les marchés trop tard ? Actuellement, on examine si des preuves doivent être apportées sur l'état des connaissances du directoire de VW sur les dispositifs d'invalidation non autorisés. Selon la porte-parole de l'OLG, Mme Werner, la décision prise à ce sujet aura une influence déterminante sur la suite des événements. De nombreuses auditions de témoins risquent d'avoir lieu.

Dans ce procès très difficile, les plaignants ont du mal à comprendre pourquoi cette procédure prend autant de temps, a déclaré à la dpa Axel Wegner, avocat des plaignants. Compte tenu du fait qu'il existe déjà un jugement de principe de la Cour fédérale de justice sur la responsabilité de Volkswagen vis-à-vis des acheteurs de véhicules, un peu plus de rapidité serait également souhaitable pour le procès des investisseurs.

Volkswagen a réagi plutôt sobrement à ce nouveau retard. Le groupe a pris note de l'annulation des délais. "Sur le fond, Volkswagen Aktiengesellschaft maintient son point de vue selon lequel elle a toujours respecté ses obligations de publication", a déclaré un porte-parole.

L'objectif du processus est de faire trancher à l'avance par l'instance supérieure suivante des questions centrales des procédures initiales. Si une décision modèle est disponible, elle est contraignante pour les tribunaux dans toutes les procédures - c'est ce que prévoit la loi sur les procédures modèles pour les investisseurs. Les défendeurs types sont Volkswagen et l'actionnaire principal de VW, Porsche SE, et le demandeur type est Deka Investment. La procédure a débuté en septembre 2018./bch/DP/nas