Porsche enregistre une hausse de 40,6% de son bénéfice d'exploitation sur neuf mois

BERLIN, 28 octobre (Reuters) - Porsche a annoncé vendredi un bond de 40,6% de son bénéfice d'exploitation à 5,05 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires en hausse de 15,7%, lors de la première publication de ses résultats depuis son entrée en Bourse fin septembre.

Le constructeur de voitures de luxe allemand a fait état d'un retour de 18,9% sur ses ventes et a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, à savoir un rendement de 17% à 18%, avec un objectif à moyen terme de 17% à 19% et un objectif à long terme de 20%.

Les livraisons n'ont augmenté que de 2%, à un peu plus de 221.500 véhicules, les effets de change contribuant à renforcer la rentabilité par voiture.

"Le troisième trimestre 2022 a été assez volatil et difficile d'un point de vue politique, économique et social. Néanmoins, nous avons été en mesure de réussir l'introduction en Bourse de Porsche et de prendre un bon départ", a déclaré le directeur financier Lutz Meschke.

Oliver Blume, président des directoires de Porsche et de Volkswagen, a déclaré que l'introduction en Bourse renforcerait la liberté d'action de Porsche tout en fournissant à Volkswagen les fonds dont il a besoin pour son programme d'électrification.

À court terme, le coût de l'introduction en Bourse et l'impact de la suspension des activités en Russie ont fait baisser les bénéfices de Volkswagen au troisième trimestre de 1,6 milliard d'euros, selon ses résultats publiés vendredi.

Le titre Porsche reculait de 3,5% à 95,8 euros à 07h56 à la Bourse de Francfort, dans le sillage de Volkswagen (-3,2% à 126,54 euros). (Reportage Victoria Waldersee; version française Elena Vardon, édité par Kate Entringer)