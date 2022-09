Porsche : présente une tente de toit de voiture

Porsche sort une nouvelle tente de toit de Porsche Tequipment. Cet équipement d'aventure pratique transforme la voiture de sport en une chambre d'hôtel.



Cette tente est dotée d'une valise rigide exclusive, mise au point au Centre de développement de Weissach et co-conçue par le Studio F.A. Porsche à Zell am See. Cette mallette peut être installée sur les systèmes de transport sur le toit des modèles 9111, Macan, Cayenne, Panamera et Taycan, avec ou sans rails de toit.



Dépliée, c'est une chambre avec vue, avec deux fenêtres latérales et une fenêtre de toit de série.



La tente toutes saisons pour deux personnes peut être commandée dès maintenant auprès des partenaires commerciaux de Porsche. La livraison est prévue à partir de novembre 2022.



