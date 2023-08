Port of Tauranga Limited exploite une passerelle internationale de fret pour les importations et les exportations, et le port, qui accueille les navires porte-conteneurs. Il exerce ses activités en fournissant des installations de quai, des terrains et des bâtiments, pour le stockage et le transit des marchandises d'importation et d'exportation, l'amarrage, les grues, les remorqueurs et les services de pilotage pour les clients. Elle opère à travers trois segments : Opérations portuaires, Services immobiliers et Services de maréchalerie. Le secteur des opérations portuaires consiste à fournir et à gérer des services portuaires et des installations de manutention de marchandises par l'intermédiaire de la société et de Timaru Container Terminal Limited. Le secteur des services immobiliers consiste à gérer et à entretenir ses actifs immobiliers. Le secteur des services de triage consiste en des opérations de terminal sous contrat et des activités de triage de Quality Marshalling (Mount Maunganui) Limited. Il fournit aux clients des chaînes d'approvisionnement en investissant dans des ports d'apport régionaux, des plates-formes de fret intérieures, une expertise en matière de manutention des cargaisons et des services logistiques.

Secteur Services portuaires