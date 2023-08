Portillo's Inc. (Portillo's) est une société de restauration qui sert de la cuisine de rue de Chicago. Le menu de la société se compose de hot-dogs et de saucisses de style Chicago, de sandwichs au bœuf italien, de salades hachées, de hamburgers, de frites coupées à la main, de gâteaux au chocolat faits maison et de milkshakes. Il propose différents modes d'accès, notamment la vente au restaurant, la vente à emporter, la livraison et le service de traiteur. Elle possède et exploite environ 67 restaurants dans neuf États, dont l'Illinois, l'Arizona, l'Indiana, la Floride, l'Iowa, le Minnesota, le Wisconsin, le Michigan et la Californie. La société mène ses activités par l'intermédiaire de PHD Group Holdings LLC, connu sous le nom de Portilloâs OpCo et de ses filiales. La société exerce également ses activités dans des endroits non traditionnels, ce qui comprend un camion alimentaire, une cuisine fantôme et des concessions.

Secteur Restaurants et bars