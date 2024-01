Portland JSX Limited est une société basée en Jamaïque, qui possède et exploite un véhicule d'investissement en actions. L'activité principale de la société est celle d'un commanditaire dans le Portland Caribbean Fund II, L.P. (PCF II KY). PCF II KY est une société en commandite qui fait partie d'un ensemble de sociétés en commandite parallèles constituant un fonds (PCF II Fund) qui investit dans des entreprises de qualité dans les Caraïbes et en Amérique latine, et qui est géré par Portland Private Equity II, Ltd. La société offre aux investisseurs particuliers et institutionnels la possibilité d'accéder aux types d'investissements privés et d'infrastructures qui ne sont généralement accessibles qu'aux grands investisseurs institutionnels et aux investisseurs très fortunés. La société investit dans divers secteurs, tels que les télécommunications, les biens de consommation, les services financiers, l'énergie, les services alimentaires, l'hôtellerie/tourisme et l'externalisation des entreprises.

Secteur Services financiers aux entreprises