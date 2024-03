Portman Ridge Finance Corporation est une société d'investissement non diversifiée, à capital fixe. L'objectif d'investissement de la société est de générer un revenu courant et une appréciation du capital à partir d'investissements dans des prêts à terme garantis de premier rang, des dettes mezzanines et des investissements en actions sélectionnés dans des sociétés privées du marché intermédiaire. Elle investit principalement dans des prêts à terme de premier et second rangs. Il crée, structure et investit dans des prêts à terme garantis, des obligations ou des notes et des dettes mezzanines, principalement dans des sociétés privées du marché intermédiaire, mais peut également investir dans d'autres investissements, tels que des prêts à des sociétés cotées en bourse, des obligations à haut rendement et des titres de créance en difficulté (collectivement, le portefeuille de titres de créance). Elle investit également dans des coentreprises et dans des titres de créance et des titres subordonnés émis par des fonds d'obligations de prêts collatéralisés (titres de fonds CLO). Le conseiller en investissement de la société est Sierra Crest Investment Management LLC et est une société affiliée de BC Partners LLP.