Portmeirion Group PLC est une entreprise britannique spécialisée dans le secteur des articles ménagers. La société est propriétaire, concepteur, fabricant et détaillant omni-canal de marques d'articles ménagers sur les marchés mondiaux. Elle fabrique de la faïence dans son usine de Stoke-on-Trent et des parfums d'intérieur dans son usine du Lake District. Elle s'approvisionne également en produits du monde entier, notamment en vaisselle en porcelaine et en porcelaine osseuse, en bois, en verre et en alliages métalliques, ainsi qu'en articles ménagers connexes. Son activité s'articule autour de six marques internationales d'articles ménagers, à savoir Portmeirion, Spode, Wax Lyrical, Royal Worcester, Pimpernel et Nambe. L'entreprise vend ses produits dans différents pays, notamment au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en Europe, au Moyen-Orient et en Extrême-Orient. Elle vend ses produits par l'intermédiaire de canaux en ligne, y compris ses propres sites web au Royaume-Uni et aux États-Unis, et par l'intermédiaire d'un réseau de distributeurs, d'agents et de magasins de vente au détail propres.