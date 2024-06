Porto Aviation Group SpA est une société basée en Italie qui opère dans le secteur de la fabrication d'avions commerciaux. Porto Aviation Group est spécialisé dans la production de planeurs et a développé le premier planeur à décollage autonome. Depuis 2018, la société a développé d'autres activités dans le but de concevoir, développer et produire ses propres avions sous le nom de RISEN. Porto Aviation Group produit deux modèles : Risen 912iS et Risen 915iSV. En tant qu'activité secondaire, l'entreprise est engagée dans la fabrication de pièces d'avion ou d'équipements auxiliaires (tels que le train d'atterrissage, la verrière motorisée pour les vues dégagées, l'avionique et la puissance moteur personnalisée), ainsi que dans le développement et la fabrication de prototypes de pièces d'avion.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense