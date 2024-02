Porto Seguro SA est une société basée au Brésil, principalement active dans le secteur de l'assurance automobile. Les activités de la société sont divisées en six secteurs d'activité : Assurance automobile, qui propose des produits d'assurance automobile ; Assurance et plans de santé, qui propose des polices d'assurance santé et dentaire et des plans de soins de santé ; Assurance vie et plan de retraite, qui comprend des produits d'assurance vie et la gestion de plans de retraite ; Autres assurances, qui propose d'autres polices d'assurance non-vie ; Financement, qui intervient dans les opérations de crédit, et Autres, qui comprend principalement des services d'assurance proposés en Uruguay. En outre, la Compagnie propose une gamme de services non liés à l'activité d'assurance, tels que la protection et la surveillance électronique et la distribution de pièces automobiles. La Compagnie est contrôlée par Porto Seguro Itau-Unibanco Participacoes SA.