Portobello SpA est une entreprise italienne active dans le secteur du commerce entre entreprises et consommateurs (B to C). La Société gère un magasin de commerce électronique en plus de différents magasins de détail. Son offre comprend une large gamme de produits répartis dans l'électronique, les produits d'entretien ménager, le bricolage, les vêtements pour la maison, l'entretien ménager et les soins personnels, les loisirs et le temps libre et la mode. L'entreprise est active localement.