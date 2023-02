Portobello ouvre un nouveau magasin dans un centre commercial en Lombardie

(Alliance News) - Portobello Spa a annoncé jeudi l'ouverture d'un nouveau maxi-store en Lombardie, à Curno dans la province de Bergame, dans le centre commercial 'Curno'.

Le magasin à l'intérieur du centre commercial - le 32e de la chaîne de magasins Portobello, qui couvre une superficie totale de plus de 25 000 mètres carrés - a une superficie d'environ 550 mètres carrés et emploie 11 personnes spécialement recrutées et formées.

Quatre macro-catégories sont proposées dans les magasins : articles ménagers, électronique et cadeaux, textiles et vêtements, et soins de la maison et soins personnels.

Portobello se négocie dans le rouge de 0,7 pour cent à 28,00 euros par action.

