Portobello ouvre un nouveau maxi-store en Émilie-Romagne

(Alliance News) - Portobello Spa a annoncé jeudi l'ouverture d'un nouveau maxidiscompte en Émilie-Romagne, à Ferrare, dans le centre commercial "Il Castello".

Le centre commercial, avec plus de 2 000 places de parking, 88 magasins, 12 points de restauration dont des bars et des restaurants, une aire de jeux pour enfants de 500 mètres carrés, une pharmacie, une banque et de nombreux autres services, "représente un point de référence local pour le shopping et les loisirs", a précisé la société dans une note.

Le magasin à l'intérieur du centre commercial "Il Castello" - le 35e de la chaîne de magasins Portobello avec une superficie totale d'environ 28 500 mètres carrés - a une superficie de près de 1 000 mètres carrés et emploie 10 personnes.

Quatre macro-catégories de produits sont proposées dans les magasins : articles ménagers, électronique et cadeaux, textiles et vêtements, et soins de la maison et de la personne.

Portobello est stable à 21,80 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.