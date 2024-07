Porvair plc est une entreprise spécialisée dans la filtration, les laboratoires et les technologies environnementales. La société opère à travers trois segments : Aerospace & Industrial, Laboratory et Metal Melt Quality. La division Aerospace & Industrial conçoit et fabrique une large gamme d'équipements de filtration spécialisés pour les applications aérospatiales, énergétiques et industrielles. Elle est présente au Royaume-Uni, aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Belgique et en Inde, et son chiffre d'affaires est mondial. La division Laboratoires conçoit et fabrique des instruments et des consommables destinés aux laboratoires environnementaux et bioscientifiques, en particulier des instruments d'analyse de l'eau, des diagnostics et des équipements de préparation d'échantillons. La division Metal Melt Quality conçoit et fabrique des filtres en céramique poreuse pour la filtration des métaux en fusion. Elle s'occupe également de la filtration de l'aluminium coulé et des superalliages. Elle est implantée aux États-Unis et en Chine et ses ventes sont mondiales.

Secteur Machines et équipements industriels