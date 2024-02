Porvair plc est une société spécialisée dans la filtration, les technologies de laboratoire et environnementales. Les divisions opérationnelles de la société comprennent Aerospace & Industrial, Laboratory, et Metal Melt Quality. La division Aerospace & Industrial conçoit et fabrique une large gamme d'équipements de filtration spécialisés pour des applications aérospatiales et industrielles. Elle opère par le biais de sa filiale, Porvair Filtration Group. La division Laboratoire conçoit et fabrique des instruments et des consommables destinés aux laboratoires environnementaux et bioscientifiques, en mettant l'accent sur les instruments d'analyse de l'eau et les équipements de préparation des échantillons. Elle opère par le biais de ses filiales, Seal Analytical, Rohasys, Porvair Sciences et JG Finneran. Sa division Metal Melt Quality conçoit et fabrique des filtres en céramique poreuse pour la filtration des métaux en fusion. Elle opère par le biais de sa filiale, Selee Corporation. Elle possède Kbiosystems Limited qui se spécialise dans la conception et la fabrication d'instruments de laboratoire.

Secteur Machines et équipements industriels